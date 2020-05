Ana Lilia Ramírez

Sábado 16 de mayo de 2020, p. 26

Tijuana, BC., Yo ya no tengo fe, esto es horrible; a Smith Medical le reclamo una disculpa pública y que asuma su responsabilidad por haber destruido a mi familia; son unos desgraciados , soltó entre lágrimas Juan N, mientras recibía las cenizas de su hija, de 25 años de edad –quien falleció el 7 de mayo de coronavirus–, cuando todavía lloraba por la muerte de su esposa, que hoy cumpliría 54 años, ocurrida el 29 de abril por la misma enfermedad. Juan N sostiene que la empresa referida no sólo es responsable de que sus familiares se hayan contagiado sino también de su muerte, pues cuando estaban enfermas no les entregó un permiso de incapacidad y tuvieron que seguir laborando hasta que no pudieron más y fueron hospitalizadas en la Clínica 20 del Seguro Social, donde fallecieron.

La obligaron (a su esposa) a trabajar estando enferma; una semana antes la atendió la doctora de la empresa y le dijo que era una simple gripa con tos y así siguió laborando hasta el lunes, que ya no pudo más, la regresaron a la clínica de la maquiladora. La doctora de la empresa le volvió a decir lo mismo que era una simple gripa; el martes 28 de abril la internamos y el miércoles falleció en la Clínica 20 , explicó Juan N.

Su hijo y él también están enfermos