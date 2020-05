Ap y Afp

Periódico La Jornada

Sábado 16 de mayo de 2020, p. a10

Barcelona. Lionel Messi, capitán del Barcelona, consideró que la pausa en el torneo español, debido a la pandemia de Covid-19, podría beneficiar a su equipo.

Pues quizá este parón nos acabe beneficiando, pero vamos a ver si pueden iniciar las competiciones y ahí saldremos de dudas, porque comprobaremos el nivel que tenemos o podemos llegar a alcanzar cuando arranquemos , declaró el atacante argentino en una entrevista publicada este viernes en el diario deportivo Sport.

Messi se refirió también a la intención de la Liga de concentrar a los jugadores en los días previos a la reanudación de la competición.

Con el tema de las concentraciones la verdad no nos gustaría tener que estar separados de nuestras familias y hay que ver cómo queda finalmente , mencionó.