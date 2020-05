Los afectados explicaron que los depósitos se hacían directamente a una tarjeta, pero con el cambio tienen que acudir a la dependencia para que les den un número de folio y una referencia para ir a cobrar al banco. Fui y me dijeron que mi pago estaba autorizado, pero que mi nombre estaba mal escrito y tenía que corregirlo , relató Bertha Jiménez.

María Elena, otra comerciante, indicó que ella no ha tenido problemas, pero a su esposo, Arturo López Juárez, no le han pagado tres meses. Le depositaron en diciembre, enero y febrero; fuimos en abril y nos dijeron que esperáramos, pero ahora que regresamos nos dijeron que la tarjeta ya se había cancelado .

Indicó que son varios los casos que por alguna u otra cosa no han podido cobrar el apoyo económico, lo que nos parece un despropósito, porque ahora es cuando más lo necesitamos; no sólo eso, sino que tenemos que ir a arreglar el trámite a las oficinas cuando se supone que estamos en el pico de los contagios por el coronavirus .

Julio César Zaragoza, comerciante de la nave mayor, detalló que en algunos casos se han cobrado cuatro de los seis meses del seguro, pero después de que se cambió de banco muchos fueron dados de baja o no aparecen en los registros.

Manuela Páramo comentó que recibió tres pagos, pero ahora me dicen que no estoy en el padrón. A todos nos cambiaron de banco, pero hay a quienes sí les están pagando, pero a mí no porque ya se canceló la tarjeta .

Ella tenía junto a su esposo un local que no resultó dañado, pero estaba al lado de los que se quemaron. Nos pidieron a todos salir para las obras de reconstrucción, estábamos en unas carpas, pero con el virus decidimos cerrar porque tenemos familiares enfermos y nosotros ya estamos grandes. Con miedo y todo salimos para ver el pago porque no tenemos otros ingresos .

Los inconformes se apostaron frente a la sede de la dependencia capitalina, ubicada sobre la calzada de Tlalpan, para exigir que se subsanen estas anomalías y se hagan los pagos pendientes. El plazo para concluir la ayuda económica, consistente en 2 mil 500 pesos mensuales, es el 20 de mayo.