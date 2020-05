Eduardo Murillo.

La Secretaría de Marina comenzó a albergar a elementos de esta institución que presentan síntomas leves de Covid-19 en sus centros de aislamiento voluntario (CAV).

El martes pasado, el titular de la Semar, José Rafael Ojeda Durán, anunció que estas instalaciones abrieron sus puertas al público en general; sin embargo, hasta el momento sólo personal naval ha acudido a ocupar sus servicios.

Se trata de instalaciones no hospitalarias, adecuadas para brindar alojamiento, comida, servicios sanitarios y médicos básicos a las personas afectadas por la pandemia que no requiera tratamiento médico especializado pero que por alguna razón no puedan pasar la cuarentena en sus domicilios para no contagiar a sus familiares, porque están lejos de la entidad de donde son originarios o viven solos. Al ser admitidos, los ocupantes de los CAV pasan por una revisión médica inicial, si se confirma que son positivos al virus se les ingresa y reciben un paquete con artículos de aseo personal y un pijama quirúrgico. Durante su estancia tendrán alojamiento, alimentación, servicios sanitarios y atención por parte de médicos y enfermeras capacitados, el tiempo que sea necesario.