La primera respuesta de Morena correspondió a Beatriz Robles: es inviable porque el comité de participación ciudadana no tiene facultad para instalar un consejo que coordine las adquisiciones de medicamentos e insumos. El segundo punto también lo consideramos inviable porque en la página de la Secretaría de Salud ya existen las normas para desechos médicos y de cadáveres.

Las panistas Josefina Salazar, Gloria Romero, Adriana Dávila, Marcela Torres Peimbert y Martha Elisa González empujaron la propuesta. No obstante, Rafael Arellanes, enlace técnico de la comisión, aclaró que en esos términos no es posible tomar acuerdos . Y el presidente (del grupo) Óscar González Yáñez (PT) nos pidió que hiciéramos todas las solicitudes de información.”

Las diputadas de Morena reprocharon la iniciativa de los representantes panistas, no la aceptaron y obligaron al presidente en turno del grupo de trabajo, José Luis Montalvo (PT), a anteponer el reglamento que permite a los diputados –en lo individual– presentar solicitudes de información a las dependencias públicas; sólo durante reuniones presenciales, la comisión podría elaborar una iniciativa de punto de acuerdo para tales efectos.

Vehemente, Torres Peimbert señaló: es urgente que el Estado mexicano integre este consejo emergente con participación ciudadana, con las cámaras de profesionistas, porque en el total de países afectados por la pandemia, México es el último lugar en dar apoyos a la sociedad, que no llega ni al uno por ciento del PIB. En Estados Unidos se ha invertido 9 por ciento y en Chile 7.5.

La respuesta de Robles fue lacónica: tenemos que hacer puntos de acuerdo viables.

Y con desdén, Héctor Jaime Ramírez Barba (PAN), insinuó que las diputadas de Morena ya tenían información proveniente del gobierno: pensé que este ejercicio era para identificar los problemas que deben resolverse. Me parecería ocioso continuarlos si es que ya le dieron respuesta desde el Ejecutivo.

Para Guadalupe Díaz (Morena), “el Estado mexicano ha sido muy claro en que vamos a quedar en una crisis por la pandemia. No se ha ocultado información ni se ha sido omiso en el gobierno. No lo podemos votar, y si el trámite es que se solicite información –que ya es pública– que nos lo manden. No estamos en contra de que haya transparencia ni de que el gobierno dé información”, repuso.