“‘Tengo que conocer a esa mujer’, me comentó Javier. Y la conoció; la llevó a casa a convivir conmigo y nuestros hijos, y tejió con ella una amistad y un vínculo tan fuerte que desde hace tres años, doña Mari, esa gran luchadora, ya no sólo se manifiesta con las cuatro fotografías de sus hijos desaparecidos. Ha adoptado una más: la de Javier.”

“Es un aniversario diferente al que habíamos planeado hace tiempo –dice en entrevista Griselda Triana–. Va a ser muy difícil para nosotros no ir al lugar donde descansan sus cenizas, estar sin el abrazo de sus amigos, sus familiares, pero nos toca ser responsables y guardar el confinamiento. Vamos a conmemorarlo de otro modo. Ríodoce lleva toda la semana publicando testimonios. Yo estoy publicando en mis redes párrafos de su libro Periodismo en tiempos violentos y fotos desde sus años estudiantiles hasta los últimos días en que estuvo vivo. Y hoy habrá un evento en Internet donde desde muchos lugares del mundo vamos a confluir sus amigos para leer fragmentos de sus reportajes.”

Además de ser viuda de Javier Valdez, Griselda es una periodista desplazada. Por amenazas y una situación incierta, después del asesinato de su cónyuge tuvo que abandonar su trabajo en la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa y su casa. Su hijo Francisco debió abandonar sus planes y amigos en Culiacán, y más recientemente su hija Tania y su marido también se vieron obligados a mudarse de Mazatlán, donde empezaban a forjar sus carreras profesionales como biólogos, para acogerse al Mecanismo de Protección de Periodistas en la Ciudad de México. Con altas y bajas, acompañados de amigos y un equipo de sicólogos y siquiatras, hemos resistido, nos hemos hecho fuertes. Llegamos a este tercer aniversario agüitados, pero resistiendo.

Su influencia en periodistas jóvenes

Los años transcurridos han demostrado que el periodismo de Javier Valdez es de esos que resisten la prueba del tiempo. “Muchos jóvenes que han llegado a sus libros de alguna manera me lo dicen: no sólo está vivo, sino vigente. No digo que la mayoría, pero sí muchos periodistas que siguen reportando para arrojar luz sobre las zonas más terribles y oscuras de la realidad nacional lo siguen haciendo en parte por la influencia de esa determinación de Javier de no callar nunca. Ellos tampoco van a permitir que los callen.

“Me di cuenta de esa influencia cuando estaba leyendo el trabajo ganador del Premio Breach-Valdez, Matar a un hijo, de Alejandra Crail. Los periodistas jóvenes también tienen esa determinación de escribir estas historias tristes y dolorosas, pero necesarias.”