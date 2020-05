S

i prevalece en la entidad federativa en la cual vivimos la decisión del Consejo de Salubridad General del 12 de mayo, cuyo contenido fue plasmado en el Acuerdo del Secretario de Salud, publicado el 14 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, es decir, si el gobierno estatal no dispone algo diferente (en Puebla el gobernador ya anunció que no reabrirá actividades), a partir del 1° de junio si el semáforo de nuestra ‘región’ (concepto indefinido hasta ahora) marca amarillo o verde, se reanudará la actividad en todas las empresas, y si marca verde también en escuelas y universidades. En esas circunstancias, seguir en cuarentena (el ‘quédate en casa’) será voluntario, por lo cual caeremos en abandono de empleo o deserción escolar si no nos presentamos en nuestro lugar de actividad. La contradicción entre trabajar/estudiar y evitar el Covid-19 habrá pasado de lo colectivo o público al ámbito privado. Si a pesar de las medidas de reordenación de los espacios y procesos que en su lugar de actividad hubiesen sido implementadas en acatamiento a lo estipulado en el artículo segundo del acuerdo mencionado, usted piensa que no hay información adecuada en la región donde habita para reactivar la economía y que, por tanto, es muy riesgoso para usted reanudar su vida cotidiana, tendrá que asumir las consecuencias. Si se disciplina y vuelve a su lugar de actividad, tendrá que asumir el riesgo de contagiarse y contagiar a su familia.