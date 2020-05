Braulio Carbajal

Marcos Martínez Gavica, ex presidente de Santander México, ganó la carrera para ser el nuevo presidente del consejo de administración de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La institución bursátil anunció, sin dar fecha exacta, que próximamente convocará a una asamblea general para proponerlo como el sucesor de Jaime Ruiz Sacristán, quien murió el mes pasado víctima de Covid-19. El banquero, de 66 años, se impuso a personajes de renombre financiero que sonaban para el puesto como Luis Robles Miaja, ex presidente de BBVA, y Guillermo Ortiz, ex gobernador del Banco de México.