Las modificaciones que de último momento decidió la Secretaría de Salud para postergar la reapertura de la industria automotriz al primero de junio detendrán a todo el sector en América del Norte, simplemente porque las plantas de Estados Unidos no tienen con qué trabajar si no reanuda actividades México, explicó Eduardo Solís, consultor internacional en comercio exterior, inversión y manufactura, y ex presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

En este documento la Secretaría de Salud precisó que estas industrias reiniciarían hasta el 1º de junio de 2020, en lugar del 18 de mayo, como inicialmente había anunciado, y del 18 al 31 de mayo implementarán los lineamientos de seguridad sanitaria en el entorno laboral . Fuentes del sector automotor informaron que no se enteraron de tal precisión, sino hasta que la leyeron en el DOF de ayer.

“El haber dado marcha atrás de ayer a hoy es una señal muy mala (…) las contrapartes en Estados Unidos están nerviosas por lo publicado esta mañana”, recalcó Solís. Explicó que no hay manera de que las industrias de ese país muevan su proveduría en estos momentos, así que hasta el 1º de junio estará frenado todo el sector en América del Norte.

De acuerdo con el Centro de Investigación e Innovación Automotriz, México es un proveedor central. En 2019 exportó a Estados Unidos 39 por ciento de las partes que la industria de ese país utilizó para fabricar vehículos.