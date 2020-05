Europa Press, Ap, Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Viernes 15 de mayo de 2020, p. a11

Fráncfort. La liga alemana aprobó ayer el cambio del reglamento para permitir cinco sustituciones en vez de tres por equipo en cada partido, de cara a su regreso este fin de semana después de una larga pausa por la pande-mia del coronavirus.

Las dos máximas divisiones germanas decidieron adoptar la modificación provisional de la regla, aprobada la semana pasada por la International Football Association Board (IFAB), para que se use mientras se enfrenta al Covid-19.

Lo que se busca es reducir la carga de trabajo de los jugadores con un intenso calendario de partidos tras una suspensión de dos meses. Los equipos podrán hacer los cambios durante tres pausas en el duelo, incluyendo el medio tiempo. La Bundesliga recomendó hacer sólo dos cambios al unísono.

La liga alemana también relajó su postura de que la temporada debe completarse a más tardar el 30 de junio, cuando expiran los contratos de algunos de los jugadores. Los partidos podrían prolongarse hasta julio, en caso de que el torneo no pueda terminarse antes.

Algunos encuentros podrían disputarse en canchas neutrales si no se pueden jugar en el estadio original por el riesgo de una infección, dijo la Liga. No obstante, dejó en suspenso dar una decisión sobre cómo adjudicar las posiciones finales si no se puede cumplir la temporada.

Los equipos se hospedarán en hoteles durante el resto de la cuarentena, pero persisten dudas si esas reglas se aplicarán a rajatabla.