En el editorial de este periódico se afirma que el fallo comentado no sólo restaura los principios democráticos básicos y la normalidad jurídica en la entidad, sino que representa un alivio para todos los sectores políticos del país, al establecer reglas institucionales que no deben ser vulneradas, como alterar los términos de un mandato después de haber sido otorgado.

Los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por unanimidad, echaron abajo la llamada ley Bonilla, que alargaba el periodo gubernamental de Baja California de dos a cinco años por ser un gran fraude. De manera inusual, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, hizo uso de la palabra a mitad de la discusión, y no al final, como acostumbra a hacerlo.

Mal de archivo eterno retorno de lo igual. Compulsión a la repetición. Dolor y desgarramiento. En estos difíciles momentos de pandemia, la larga lista de injusticias del país crece de manera galopante. La pobreza y aun la miseria no excluyen la dignidad, lo mismo ayer que hoy en la casta. Esa casta que heredamos y requerimos para enfrentar nuestro idealismo mágico al pragmatismo propiciador del hambre de los marginales unida como consecuencia a la violencia extrema.