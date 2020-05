▲ En el Códice Florentino se lee una advertencia de los dioses a los reyes: No apresure sus palabras, no interrumpa ni confunda. En vez de eso, que las personas encuentren, entiendan y lleguen a la verdad . Foto tomadas de Internet

Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 15 de mayo de 2020, p. 3

Los mexicas conocían las epidemias y tenían un plan de emergencia para enfrentarlas. El gobernante recibía mandatos como: No sea tonto. No cause tristeza. No hiera a nadie. No muestre ira ni asuste a la gente , refiere David Bowles, escritor y especialista en culturas de Mesoamérica.

Cuando Hernán Cortés y sus soldados trajeron la viruela, el imperio azteca, que tenía normas para lidiar con esos problemas, no estaba preparado para el nuevo virus , dice a La Jornada el profesor de la Universidad de Texas en el Valle de Río Grande, quien tradujo un texto en náhuatl de Historia general de las cosas de Nueva España, de fray Bernardino de Sahagún.

No sabemos a ciencia cierta qué hicieron, sólo a grandes rasgos, pero debieron implementar su plan de emergencia, como llamar a las curanderas y otras cosas, pero no les bastaron estos métodos. Igual que nosotros, que aun con todas las normas del mundo, entra este nuevo coronavirus que nadie ha visto antes, y se van por la ventana.

La versión del documento conocido como Códice Florentino, fue publicada este miércoles en el diario estadunidense Saturday Evening Post. Ahí relata una advertencia ordenada por los dioses a los nuevos reyes en caso de contagio: la enfermedad llegará durante su tiempo y el mandato: “No sea tonto. No apresure sus palabras, no interrumpa ni confunda.

“En vez de eso, que las personas encuentren, entiendan y lleguen a la verdad. No haga llorar a nadie. No cause tristeza. No hiera a nadie. No muestre ira ni asuste. No cree un escándalo o hable con vanidad. No ridiculice. Porque las palabras vanas y la burla ya no son su oficio. Nunca, por su propia voluntad, haga menos, disminuya.

Retira tus dientes y tus garras. Alegra a tu pueblo. Únete a ellos, complácelos. Haz feliz a tu nación. Ayuden a cada uno a encontrar su lugar apropiado. Así serás estimado, renombrado.

Para el poeta, esto nos dice mucho de los líderes de hoy día en México y Estados Unidos, quienes deberían leer estas exhortaciones de los mexicas hacia sus gobernantes, porque enfocarse demasiado en la economía le hubiera parecido a cualquier nahua una barbaridad .

David Bowles es autor de Serpiente emplumada, corazón del cielo: mitos de México, poemarios y novelas, así como traductor de Flower, Song, Dance: Aztec and Mayan Poetry (Flor, canto, danza: poesía azteca y maya), y de otras versiones de libros de mitología del México prehispánico.