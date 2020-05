Afp, Xinhua, Reuters, Europa Press y Ap

Periódico La Jornada

Jueves 14 de mayo de 2020, p. 7

Ginebra. El Covid-19 quizá nunca desaparecerá y la población tendrá que vivir con él, advirtió ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS), mientras algunos países empezaron a suavizar gradualmente las restricciones para frenar su avance.

Tenemos un nuevo virus que ha llegado a la población por primera vez y por tanto es muy difícil predecir cuándo lo venceremos , dijo Michael Ryan, director de emergencias de la OMS, en videoconferencia reproducida en Ginebra.

Es importante dejarlo establecido: el Covid-19 puede convertirse en otro virus endémico en nuestras comunidades y puede que nunca desaparezca , declaró.

Creo que es importante que seamos realistas y no me parece que nadie pueda predecir cuándo desaparecerá la enfermedad , agregó. Creo que no hay promesas en esto y no hay fechas .

Sostuvo que el Covid-19 podría volverse endémico, como el virus de inmuno deficiencia adquirida (VIH), y expuso que el del sida no ha desaparecido, pero lo hemos asumido”, por lo que tal vez nunca desparezca , y advirtió contra cualquier intento de predecir la duración de esta enfermedad, por lo que pidió a la población mundial un esfuerzo gigante para contrarrestarla.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que no hay garantías de que el fin del confinamiento, que ha afectado a la mitad de la humanidad, no genere una segunda oleada de infecciones. Muchos países desearían acabar con las diferentes medidas de restricciones sanitarias, comentó.

En su reporte Estadísticas de la Salud Mundial 2020, publicado ayer, la OMS sostiene que la actual pandemia causa importantes pérdidas de vidas, altera los medios de subsistencia y pone en peligro los recientes avances en materia de salud y los progresos hacia los objetivos de desarrollo mundiales.

La buena noticia es que las personas de todo el mundo están viviendo más tiempo y de forma más saludable. La mala noticia es que el ritmo de progreso es demasiado lento para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y que el Covid-19 lo descarrilará aún más , dijo Tedros al presentar el documento.

Los mayores avances se registraron en los países de bajos ingresos, en los que la esperanza de vida aumentó 21 por ciento u 11 años entre 2000 y 2016, en comparación con un aumento de 4 por ciento o 3 años en los países de ingresos más altos.