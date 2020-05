Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 14 de mayo de 2020, p. 3

México topará de facto con la realidad en las próximas dos semanas. Quienes no se hayan quedado en casa y no hayan guardado la sana distancia con el resto de las personas, podrían caer enfermos o llevar la Covid-19 a sus casas. Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, explicó que ante este escenario no se debe entender que el plan para comenzar una nueva normalidad, presentado ayer por el gobierno federal, es el anuncio del fin de la epidemia.

Para el especialista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, si bien hay municipios y regiones del país donde podría ser viable pensar en el reinicio de actividades a partir del 18 de mayo, hay zonas como la Ciudad de México y las grandes urbes donde de ninguna manera se podría ir a la nueva normalidad el 1º de junio, porque el riesgo de un elevado número de contagios seguirá latente varias semanas más.

Las actuales curvas de contagio y los modelos matemáticos nos mandan hasta la tercera semana de junio , dijo el médico en entrevista telefónica, y recomendó mantener las medidas de distanciamiento físico y social.