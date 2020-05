Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 14 de mayo de 2020, p. 2

La aplicación del plan para iniciar una nueva normalidad se dará en tres etapas, su cumplimiento es voluntario y se respetará a las autoridades municipales y estatales que decidan no acatarlo, aseguró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. El 18 de mayo comenzará la primera fase en 269 municipios de 15 estados, que no presentan casos de Covid-19 y colindan con otras localidades libres del coronavirus, con cercos sanitarios.

En la segunda etapa, que comprende del 18 al 31 de mayo, se preparará la reapertura general en actividades esenciales –incluidas construcción, minería y fabricación de equipo de transporte–, y el 1º de junio, concluida la Jornada Nacional de Sana Distancia, comenzará a operar un semáforo que indicará semanalmente y por regiones el reinicio de labores económicas, sociales y educativas en función del nivel de contagios.

Al presentar en conferencia de prensa el plan de reapertura, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, sostuvo que el esquema debe seguir un camino gradual, ordenado y cauto, con el fin de que sea seguro y duradero.

En la elaboración del plan se privilegió la vida y la salud, buscando la solidaridad, evitando la discriminación y se consideraron los principios de economía moral, la eficiencia productiva y la responsabilidad compartida de los sectores público, privado y social, aseguró.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, enfatizó que la decisión asumida por el gobierno federal tiene una alta dosis de incertidumbre, debido a que se basa en el comportamiento de la epidemia, por lo cual será constantemente evaluada.

Presentó un mapa –que será dinámico–, en función de la evolución de la pandemia a escala regional, donde el esquema de semáforos arrojó ayer 12 estados en color verde (nivel bajo); tres, amarillo (media, incluye a Oaxaca); cuatro, naranja (alta), y 13, rojo (máxima, entre ellos la Ciudad de México, el estado de México y Quintana Roo).

López Obrador destacó que el plan se consensuó en lo general con las autoridades locales, pero se admite la discrepancia y el derecho a disentir, sin imponer nada.