Según la abogada y activista social, Susana Prieto Terrazas, más de 100 trabajadores de empresas maquiladoras de Ciudad Juárez han fallecido por coronavirus; no obstante, la Secretaría de Salud estatal, por conducto de su vocero para casos de la pandemia, Arturo Valenzuela Zorrilla sólo tenía registrados, hasta el 8 de mayo, 17 decesos.

El empresario Eduardo Ramos, vocero del grupo Por Juárez, no más muertes por Covid-19, señaló que se revisará la forma en la que laboran los obreros, pero indicó que no se pretende satanizar esa fuente de trabajo, pues aclaró que muchas veces se desconoce en donde se contagiaron los trabajadores, ya que no necesariamente pudo ser en la maquiladora ; sin embargo, se mostró preocupado porque según información que le proporcionaron médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Juárez no hay un control exacto del número de personas que han fallecido por esta enfermedad , principalmente en el Hospital 66 de la institución.