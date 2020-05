“Tratamos de estar al pendiente de todos continuamente, los muchachos han estado trabajando bien, hacen los ejercicios que les corresponden en casa, aunque claro, no es lo mismo que correr en la cancha.

El miedo está y permanecerá, pero poco a poco se irá yendo, tratamos de ir perdiéndolo paulatinamente y de ahí empezar a tener la seguridad y la confianza de que todo estará bien. Seguramente el regreso lo tomaremos con mucha alegría, por volver a estar todos juntos y por poder estar otra vez en la cancha, pero también con la sensación de que ojalá no pase nada .

A veces anímicamente están bien, otras no tanto, luego se encuentran aburridos o desesperados, constantemente luchamos contra la mente para no desanimarnos, ser pacientes, tratar de aguantar la adrenalina y no estar ansiosos .

Por otro lado, el también ex director técnico de Cafetaleros de Tapachula y Dorados de Sinaloa deploró que cada vez existan menos recursos para evitar la eliminación de la Liga de Ascenso, luego de que la FIFA rechazó intervenir en el caso, lo cual fue solicitado la semana pasada por la Asociación Mexicana de Futbolistas profesionales (AMFpro).

“Por un lado me da tristeza (la desaparición del Ascenso Mx), pues yo trabajé ahí cuatro años y aprendí cosas que me sirvieron muchísimo para crecer como entrenador, pero hay que decir que a esta categoría nunca se le hizo mucho caso, no le importaba a nadie hasta que se supo que la iban a quitar.