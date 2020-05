Alemania no se arriesgaría a reanudar el futbol si no tiene la seguridad que se requiere ante el coronavirus y si es la primera liga en regresar se debe a su gran orden y mentalidad , lo cual contrasta con lo que se vive en el balompié mexicano, dijo el ex zaguero tricolor Ricardo Osorio, quien se coronó en 2007 con el Stuttgart.

El ex seleccionado tricolor aseveró que sería muy triste comparar la Liga Mx con la Bundesliga, pues allá hacen todo bajo términos legales, mientras en México hay muchos intereses y la prueba es la suspensión del ascenso.

Sería triste compararnos con Alemania, porque allá hacen todo bajo términos legales y aquí hay muchos intereses , deploró. Es complicado decir qué debe aprender la liga nacional de la Bundesliga, porque en Alemania se rigen por lineamientos. En México está la multipropiedad y varios temas, es complicado .

Lamentó que en varias de las decisiones de los directivos de la Liga Mx el más afectado suele ser el futbolista , pero apuntó que los jugadores también tienen un problema, no piensan en los que vienen detrás, en los que van a jugar en dos o tres años, no hay respaldo para decir somos seres humanos y queremos el respeto que merecemos .

La falta de unión en el balompié tricolor da pie a una ausencia de respeto de los directivos hacia los propios futbolistas sin importar la trayectoria o logros que hayan conseguido.

Es triste ver cómo hay técnicos o promotores corruptos, hay jugadores que tienen años en un equipo y se tienen que ir porque alguien más tiene que ganar dinero, es un mercado de piernas. ¿Cuántos jugadores se han retirado en el futbol mexicano como debe ser? Son muy pocos, casi todos se van peleados con los directivos por la forma de trabajar.

Una mala experiencia al inicio de su carrera hizo que Osorio entendiera la necesidad de inculcar entre los futbolistas una consciencia para dejarse asesorar por las personas adecuadas tanto en términos económicos como jurídicos y asegurar un patrimonio.