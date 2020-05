De acuerdo con lo informado a las autoridades judiciales, ese medicamento provocó que la calentura aumentara y el bebé no dejara de llorar, por lo que acudió con otro médico, quien le recetó otras dos medicinas, pero su estado de salud no mejoró.

La fiscalía inició una carpeta de investigación por negligencia y procederá a entrevistar a los médicos que lo atendieron antes de ingresar al nosocomio; mientras, se está a la espera del resultado de la necropsia de ley, que practicará el Instituto de Ciencias Forenses.

El miedo a que se contagiara y la urgencia de que el dolor desapareciera provocaron que la mujer no acudiera en primera instancia a un hospital público y fuera a los consultorios de farmacias, explicó la mujer, de acuerdo con las fuentes consultadas.

La tarea de la fiscalía será deslindar responsabilidades, con base en los resultados de la necropsia, que determinará también si el bebé tenía una predisposición congénita o genética que influyera en su muerte, por lo que la mamá no está detenida.

Los padres son los responsables de llevar al menor al hospital y no a una farmacia, pero se entrevistará a todos los involucrados, a fin de determinar qué acción se emprenderá, pero si no existe violencia y hay una enfermedad prestablecida, el delito se vuelve culposo, no es grave y no implicaría prisión preventiva oficiosa, explicaron.