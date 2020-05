C

on la salud muy frágil, Joseph Ratziner, Papa emérito acaba de cumplir 93 años. La prescripción médica de resguardo absoluto es extremo frente a la amenaza del Covid-19. El anciano Benedicto XVI regresó a la palestra pública con un libro, se trata de una biografía autorizada. El título: Benedikt XVI: Ein Leben (Benedicto XVI: una vida) que se vende por Internet en Alemania. Escrito con su amigo periodista e historiador Peter Seewald. Una vez más, el Papa en retiro reaparece por la puerta de la querella. La entrevista se inicia con un reproche inquietante: Buscan callarme . Su nombre volvió a ocupar el centro de la agenda pública en Alemania con fuerte eco en Roma. Eso siempre sucede cuando Ratzinger escribe o dice algo, los medios atentos buscan lecturas políticas que expliquen la guerra sorda en la curia vaticana o al menos marcar posturas divergentes de cara a su sucesor, el papa Francisco.

Benedicto XVI se mantiene lúcido, pero sus fuerzas cada día se debilitan. Cada vez oye menos, su visión disminuye; tiene un marcapasos cuya pila debe ser cambiada periódicamente. Así lo relatan quienes lo ven habitualmente, apenas alcanza a dar unos pasos acompañado de un andador. Cuando su pulso está firme se sienta al piano para tocar algunas piezas. Lee habitualmente los periódicos alemanes e italianos. Por las noches ve el telediario y es atento a la síntesis informativa que le proporciona la sala de prensa del Vaticano.

Ratzinger se queja de que no ha sido apreciado que desde que renunció al trono pontificio, en todo momento ha sido respetuoso, dice, con el nuevo pontífice. Es cierto que a veces puede expresar cierta disidencia, pero siempre considera su alto cargo. Reconoce que existen algunas diferencias con Francisco, con quien guarda una amistad entrañable. En cambio, se dio cuenta de que él era el objeto y víctima de una campaña mundial de calumnias, de una propaganda sicológica: Quieren silenciarme , revela. Es cierto que expresa algunas diferencias con el papa Bergoglio, pero los roles son claros. No hay dos papas, sólo hay uno, el otro se limita a ser un obispo en retiro .

Al renunciar, Ratzinger argumentó que ya no tenía la fuerza en el cuerpo ni en la mente para seguir adelante como conductor de la Iglesia católica. El pontificado de Benedicto XVI llegó a su fin formalmente el 28 de febrero de 2013. Anunció un retiro y prometió que no intervendría en el cónclave que elegiría a su sucesor. Lombardi, su vocero, explicó entonces que los objetos estrictamente vinculados con el ministerio papal serán destruidos. Entre ellos está el anillo del Papa, que utiliza como sello para documentos y debe ser prensado tras la muerte de todo pontífice.