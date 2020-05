F

inlandia llevó a cabo un experimento por demás interesante e ilustrativo sobre un proyecto cuya legítima y eficaz operatividad ha sido puesta en cuestión. El objetivo fue estudiar las implicaciones, matices y consecuencias de incorporar, en una sociedad determinada, lo que se ha denominado renta básica (RB). Tal estudio consistió en dar a cada una de las personas (2 mil) participantes, 560 euros cada mes durante dos años.

Ser desempleado fue la única condición puesta a los sujetos de la prueba. No se les limitó la entrega del estipendio aun si recibieran otras ayudas del gobierno. Tampoco se suspendió la entrega si tomaran cualquier empleo en algún momento, o durante el tiempo que recibieran esta cantidad adicional. Se acompasó el proceso con una serie de encuestas en esos dos años. Los hallazgos se fueron comparando con los de otro grupo de desempleados (de control), pero que no recibieron estipendio alguno.

El propósito fue calibrar las consecuencias que habría en la conducta de tales personas. Había la sospecha, por parte de los opositores, de entregar sin más trámite lo que se ha llamado renta básica de alcance a toda la población. Se le cataloga, por los proponentes, como un derecho básico que cubriría varios ángulos de preocupaciones que gravitan sobre una sociedad en general. El primer supuesto a probar fue indagar lo que haría la gente con su mayor independencia respecto a decidir cómo y dónde emplearse. También intrigaba la conducta a seguir cuando obtuvieran mayor capacidad para adoptar compromisos y ver hacia un futuro deseable. Y, lo más buscado, aliviarles la presión que ahora pesa sobre buena parte de la población, para llevar una vida más tranquila y humana. Las dudas que se han levantado, desde ámbitos contrarios a una idea de este tipo, son variadas y obliga a los proponentes, contar con bases más solidas y no quedar en simples opiniones.

La cuestión central se concreta en la sospecha de que, en caso de recibir tal estipendio de manera segura y continua, muchos de los así premiados, evitarían emplearse o buscar medios adicionales de ingreso. Desde hace algún tiempo, los conductores de este programa finlandés habían adelantado algunas conclusiones, pero, una vez terminada la prueba, se pueden apreciar mejor sus hallazgos. Lo más relevante toca la disposición, o no, por parte de los recipientes, de buscar empleo o ingresos adicionales una vez que se tiene asegurada cierta cobertura de necesidades. El resultado es positivo. Los sujetos sí se emplearon y lo hicieron en mayor número y duración que aquellos (de control) que no tuvieron el mismo apoyo. Es decir, no se disuadió a los sujetos activos del experimento de buscar y encontrar empleo. Este grupo trabajó 78 días adicionales contra los 73 del grupo de control.