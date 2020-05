C

uando AMLO dijo que el Covid-19 le venía a su Cuarta Transformación como anillo al dedo , me acordé de Saurón, el aborrecible Villano-en-jefe de El Señor de los Anillos, y de su búsqueda implacable del anillo del poder:

“Un Anillo para gobernarlos a todos.

Un Anillo para hallarlos.

Un Anillo para reunirlos a todos,

Y en las tinieblas sujetarlos.”

(Cuando se escuchan estos versos, una risa cavernosa debe resonar en el trasfondo.)

Aquello de que una pandemia le viene a la Cuarta Transformación como anillo al dedo es síntoma de una disposición a entregarlo todo –lo que sea–, a cambio de alcanzar una idea, la visión de nuestro prohombre. Pero esa idea no la comprende cualquiera –es en realidad la epifanía de un profeta, una aleación milagrosa, como la del anillo del poder de Saurón, en que la historia patria se funde con el sentimentalismo guitarrero de la vieja izquierda latinoamericana, estilo de Mario Benedetti.

Con todo, aunque tenga principios y un eje moral, la Cuarta Transformación no es realmente una doctrina, sino una visión extasiada de la redención de la patria, y por eso hace recordar al famoso socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez, o sea una idea que en realidad no era idea, sino más bien un sentimiento, y que según fue aumentando el poder del líder se fue volviendo de a pocos en un altar de sacrificios, donde el presidente llevaría al pueblo venezolano, como Abraham en su momento llevaría a su hijo Isaac.

¿Hubo acaso alguna verdadera idea, alguna doctrina robusta, en aquello que se llamó tan pomposamente socialismo del siglo XXI ? ¿Hubo alguna teoría, a no ser aquella ensalada de retórica y políticas públicas, tomadas de un tercermundismo latinoamericano que ya había dado de sí? Creo que no. Finalmente fue por eso que el Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Chávez Frías , creado por el gobierno de Nicolás Maduro, no consiguió convertirse en un genuino centro de investigación. Si Hugo Chávez hubiera descubierto una nueva fórmula para el socialismo, su instituto tendría colas de gente queriendo estudiar el pensamiento de Chávez, como las ha habido para estudiar el pensamiento de Lenin, por ejemplo, o de Trotsky, de Gramsci o de Mariátegui. Lo de Chávez no tiene que ver con nada de eso.