Agregó que su retorno forma parte de los esfuerzos de distintas agencias de los tres niveles del gobierno federal que han formado lazos de cooperación con fines humanitarios, toda vez que aún existen mexicanos que tras el cierre de puertos y aeropuertos por la epidemia no han podido regresar al país.

La funcionaria estatal aclaró que la embarcación no transporta turistas, las personas que descenderán son trabajadores de la naviera que forman parte de su tripulación.

Aguirre Crespo insistió en que la embarcación no transporta turistas y el personal que desembarcará no tendrá interacción con habitantes de la comunidad, además de que todas las personas a bordo han permanecido aisladas y no han presentado síntomas de la enfermedad durante los pasados 14 días.

A su llegada a puerto, dijo, se realizarán los protocolos de sanidad internacional para verificar que toda persona abordo se encuentre sana, asimismo que todas las medidas y recomendaciones para la mitigación y prevención se sigan a bordo.