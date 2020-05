Georgina Saldierna, Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Para el PAN y el PRD la nota diplomática que envió el gobierno de México al de Estados Unidos para tener toda la información sobre la operación Rápido y Furioso es una cortina de humo que busca distraer a la población de los problemas que la aquejan.

El vocero del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del blanquiazul, Fernando Herrera, puntualizó que se trata de una cortina de humo para echar la culpa al pasado de la incapacidad del presente. Lo que tenga que sancionarse del pasado que se sancione, pero que no sean distractores ante la falta de capacidad para atender la demanda de justicia y de seguridad de los mexicanos .

El ex senador panista evitó referirse a los señalamientos en torno a que el ex presidente Felipe Calderón sabía de la operación y la permitió, al manifestar su interés en no entrar en supuestos o especulaciones. Cuando se tenga certeza y seguridad que se sancione a quien sea responsable , subrayó.