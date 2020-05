Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de mayo de 2020, p. 10

Impulsado por la mayoría de Morena y sus aliados, así como con el voto del PRI, el Congreso suprimió de la Constitución el requisito para que el titular del Poder Ejecutivo solicitara el uso de la fuerza armada permanente al Legislativo, y a partir de ello abrió la puerta para que el Ejército y la Marina realicen actividades de seguridad pública.

En sus campañas previas aspirando a la Presidencia de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció regresar a los militares a los cuarteles, a más tardar en seis meses del inicio de su gobierno.

En julio de 2019, a un año de su presidencia, dijo a La Jornada que la participación de militares en tareas de seguridad no es otro proyecto distinto a su compromiso original y abundó: Si por mí fuera, desaparecería al Ejército y lo convertiría en Guardia Nacional, declararía que México es un país pacifista y no necesita Ejército, pero hay resistencias

Sostuvo que la reforma para permitir la participación de militares en tares de seguridad fue porque la situación era increíble: si ocurría un asalto frente a un cuartel, no podían actuar porque no lo permitía la Constitución. La postura histórica dio un giro luego de la reunión de agosto de 2018 con el ex secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, quien le ofreció al entonces presidente electo sus puntos de vista sobre el grave problema de la violencia y las alternativas .

Este lunes, su gobierno publicó el acuerdo que ordena al Ejército y la Marina complementar las tareas de la Guardia Nacional hasta 2024, como prevén los transitorios de la reforma del año pasado.