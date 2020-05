Hermann Bellinghausen

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de mayo de 2020, p. 8

En su primer informe regional, titulado Los pueblos ante la pandemia del Covid-19, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Filac) y el Foro Indígena de Abya Yala (Filay) sostienen que la situación que enfrentan los pueblos indígenas en América Latina frente al coronavirus es devastadora .

Éstos tienen mayores riesgos ante la pandemia porque la asistencia humanitaria ha llegado poco o nada a sus territorios . El coordinador general del Filay, Jesús Amadeo Martínez Guzmán, manifestó en días pasados temer que en poco tiempo se suscite una situación crítica en las comunidades por no contar con el apoyo, ni la preocupación de los gobiernos ante la situación que viven los pueblos .

El informe no es alentador, expresó Martínez Guzmán para la página de difusión de Filac, pues muestra la situación indigna que estamos viviendo los pueblos de la región, en la que los esfuerzos por parte de los gobiernos son mínimos . Además, refleja la no asistencia desde los estados y los gobiernos centrales. Las iniciativas de los gobiernos y actores locales para apoyar y atender a la población en general, como en la entrega de un kit de salubridad, o de alimentos , no han considerado a las comunidades y pueblos indígenas, ya que siguen en exclusión y marginación .

El secretario técnico del Filac, el guatemalteco Álvaro Pop, sostuvo en videoconferencia pública del 8 de mayo que las comunidades indígenas están en alto riesgo por las condiciones inmunológicas, la previa existencia de otras epidemias como el dengue y las limitaciones históricas y estructurales de los servicios de salud .

El informe está firmado por una treintena de organizaciones indígenas latinoamericanas, entre las que se cuentan las mexicanas Coordinadora de Mujeres Indígenas, Enlace de Mujeres Indígenas y la Alianza de Mujeres Indígenas de América Central y México.