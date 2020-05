Debido a que no se registran todos los casos de personas con Covid-19, sobre todo los leves y asintomáticos, que pueden ser hasta 20 por ciento del total, hay una sobrestimación de los pacientes graves y de la mortalidad. Por eso da la impresión de que la cantidad de hospitalizados en el valle de México rebasa las previsiones de la Secretaría de Salud (Ssa), sostuvo Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Explicó que de manera deliberada no se registran todos los casos leves y así se informó desde el inicio de la pandemia, pues contarlos es irrelevante porque las intervenciones de mitigación son masivas, no están dirigidas a cada caso particular .

Aseguró que ningún país tiene información del número real de casos. No es técnicamente creíble; asumirlo así es una equivocación.

López-Gatell reconoció que este tema en México inquieta a muchos pero incluso antes de que se confirmara el primer caso dejamos muy en claro que no tenemos intención de contarlos a todos .

Respecto de las hospitalizaciones, explicó que si el número (5 mil 400 el pasado lunes) está por arriba de los casos activos (eran 3 mil 406) se debe a que los internamientos son prolongados y es lo esperable. Así ha ocurrido en otros países, con otros coronavirus y en casos graves de influenza.

En promedio, los pacientes con Covid-19 permanecen cinco días en cama general y 14 los que están en terapia intensiva, aunque algunos pueden llegar a 30 o 40 días.

El subsecretario explicó que los internamientos prolongados se explican porque la recuperación de los pulmones dañados es lenta.

Entre 30 y 40 por ciento de los enfermos con daño pulmonar agudo provocado por éste y otros virus adquieren infecciones bacterianas agudas graves. Cuando esto pasa, se prolonga la hospitalización y puede ser causa de muerte.