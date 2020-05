Ya estamos más tranquilos, porque sí pasamos momentos difíciles; no había la infraestructura hospitalaria básica necesaria para enfrentar esta pandemia; ahora ya podemos decir que hay reservas; sin embargo, tenemos que seguirnos preparando , sostuvo.

De los más de 2 mil 400 ayuntamientos del país, casi mil presentaron casos; unos mil cien no tienen, pero son vecinos de los que sí, y hay como 400 completamente limpios .

Tras felicitar a las enfermeras en su día, reveló que hace mes y medio recibió un informe en Tijuana, Baja California, acerca “de que teníamos que tomar decisiones con urgencia porque podíamos ser rebasados.

A partir de ahí se empezó a llamar a la población para cuidarnos y tuvo resultados. No emitimos un decreto autoritario, no se prohibió a la gente salir de sus casas, no se decretaron toques de queda, nada.

Recordó que la primera proyección para el valle de México previó 10 mil camas para atender a personas con Covid-19, pero en la actualidad la ocupación es de cerca de 6 mil, y hay disponibilidad de 25 por ciento en terapia intensiva. Si resultan las proyecciones, pronto va a comenzar el descenso, pero no podemos confiarnos , sostuvo.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, consideró alentador que esté bajando la intensidad de transmisión del virus en Tijuana, Baja California; Villahermosa, Tabasco; Cancún, Quintana Roo, y Culiacán, Sinaloa, pero “esto no quiere decir que sea momento oportuno de relajar las medidas de sana distancia.