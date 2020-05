A

gazapado en las semanas recientes, como si no deseara más confrontaciones directas con el actual presidente de la República, Vicente Fox Quesada reapareció en CNN en español gracias a una entrevista realizada por Camilo Egaña en la que, entre otras declaraciones aventureras, se aventó la puntada de asumirse como un hombre pobre (no en términos intelectuales, sino también materiales): Ahorita difícilmente tengo para comer; yo no le he robado un centavo a nadie. Yo he hecho mi patrimonio con trabajo, sí con una herencia que nos dejó mi padre a nueve hermanos. He trabajado desde los seis, siete años. Aquí no hay riqueza ni dinero escondido (...) Vivo al día. Todo el dinero lo he metido a las fundaciones como Vamos México, Centro Fox .

El hombre que en 2000 llegó a la presidencia de México gracias al voto esperanzado de millones de ciudadanos deseosos de cambios profundos respecto al ya disfuncional régimen priísta de décadas, se ha especializado en la producción y difusión de mentiras y en el incremento y el disfrute escandalosos de una riqueza propiciada por su estancia en Los Pinos, junto a la virtual copresidenta de la República en ese sexenio de opereta, Marta Sahagún, cuyos hijos siguen siendo ejemplo de exito empresarial fundado en el aprovechamiento corrupto de las relaciones de poder político (caso que todos los usuarios de la banda presidencial deben tener en cuenta).