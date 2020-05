E

n Estados Unidos suman ya más de 20 millones de personas que no tienen empleo; sin embargo, aunque no recibirán completo su último sueldo, el seguro de desempleo les continuará garantizando un ingreso por varios meses, hasta que encuentren un nuevo trabajo. En México, ayer el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que 555 mil 247 trabajadores fueron dados de baja en abril por las compañías privadas a las que prestaban sus servicios. No hay registro de si fueron indemnizados conforme a la ley o simplemente los dejaron tirados a su suerte. Lo bueno es que existe un Sistema de Ahorro para el Retiro y los despedidos tienen ahorros en las Afore. Lo malo es que el sistema fue armado de tal manera que no pueden retirar más de 10 por ciento, aproximadamente, de su dinero. Cuando menos esa cantidad podrán tenerla en su poder prontamente. Lo peor es que no es así: la tramitología es espantosa. Aun cuando las Afore manejan 4 billones de pesos que son propiedad de los trabajadores, en la práctica fueron expropiados por las Afore. Además, cobran una comisión que es el doble del promedio internacional. Estamos a un año de la primera generación de trabajadores que se jubilará bajo el modelo Afore. Sin embargo, de 75 mil personas que dejarán de laborar y tramitarán su pensión, sólo 750 tendrán el tiempo suficiente de cotización. Hay que recordar que la ley exige actualmente cotizar mil 250 semanas o 24 años de trabajo en la economía formal. Recientemente el presidente López Obrador anticipó que una vez que pase la situación crítica que estamos viviendo, será revisado el modelo.

El fondo noruego

Hay otras formas de emplear las pensiones de los trabajadores. Noruega planea disponer de 37 mil millones de su fondo de un billón de dólares, el mayor del mundo. La cuantía del retiro muestra la magnitud del daño económico causado por el Covid-19 y el colapso en los mercados mundiales de petróleo; Noruega es el mayor exportador de crudo de Europa occidental y ahora enfrenta su peor depresión económica desde la Segunda Guerra Mundial. El gobierno usará los recursos para apuntalar la economía de las empresas y las familias.