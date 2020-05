La verdad no sé qué van a hacer árbitros como Diego Montaño, Adonaí Escobedo, Fernando Guerrero y Jorge Isaac Rojas, quienes son algunos de los que ya se hicieron muy dependientes a esta herramienta. Me parece que no tendrán más opción que adaptarse nuevamente a lo que era el pasado para trabajar de mejor manera.

La posibilidad de no utilizar el videoarbitraje (VAR) en la reanudación de la Liga Mx evidenciará que los árbitros están abusando de esta herramienta y que además la están usando mal; asimismo, se dará un paso hacia atrás en cuanto a la comprensión de su correcto funcionamiento , consideró el ex silbante Armando Archundia.

▲ El ex silbante señaló que muchos árbitros mexicanos ya están muy habituados a este sistema y no toman sus propias decisiones, más bien esperan a que de arriba les den instrucciones . Foto Jam Media

Explicó que la autorización de la FIFA y la IFAB para no utilizar el VAR durante la finalización de los torneos de futbol se debe principalmente a un intento por reducir costos ; sin embargo, estimó que no pasarán ni dos semanas y ya estarán pidiendo que regrese. Si usándolo hay errores graves, sin él creo que habrá muchos más .

El ex árbitro, quien participó en las Copas Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, indicó que dicha dependencia al VAR en el futbol mexicano se debe a que los colegiados se expusieron de más a este instrumento.

“En México se les ha olvidado que el VAR es una herramienta, no un sistema, que sirve para ayudar a los silbantes a tomar decisiones más acertadas y, sobre todo, para que siempre prevalezca el espíritu del juego limpio; es decir, que un equipo no obtenga un resultado por un error arbitral manifiesto o grave.

Su primer consigna es: máxima eficacia, mínima interferencia, y en el balompié nacional ¡es al revés!, aquí es máxima interferencia, mínima eficacia, porque todo mundo ya lo estaba utilizando como un sistema, no como una herramienta.

Agregó que el segundo punto que se ha quedado de lado es no buscar donde no hay. El futbol es un deporte de contacto y siempre habrá roces, pero si no existe uno grave, no hay por qué indagar, y aquí lo hacen hasta el cansancio, eso genera disparidad de criterios en el mismo árbitro .