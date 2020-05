Bertha Teresa Ramírez y Elba Mónica Bravo

Con la demanda generalizada de apoyo económico debido a la baja o desaparición total de sus ingresos, obreros, productores de nopal, aseadores de calzado, músicos, panaderos y vendedores ambulantes en general continuaron este martes haciendo fila para iniciar un trámite y tratar de obtener una ayuda económica afuera de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo.

Sin embargo, sólo quienes cuentan con credencial que los acredita ante esta dependencia como trabajadores no asalariados y residentes en la Ciudad de México podrán iniciar el trámite para obtener un apoyo de mil 500 pesos en dos ocasiones, dijo Paul Rodolfo Ortiz, director general del Trabajo y Previsión Social.

Roberto Torres Fuentes, vendedor de paletas, señaló que hasta antes de la emergencia sanitaria ganaba 200 pesos diarios, pero, desgraciadamente, ya cerraron la franquicia que nos daba el producto y con lo de la pandemia ya no saco ni para comer .

Hugo Alfaro García era obrero en el Cinemex de Parque Delta, pero nos descansaron y nada más nos dieron 500 pesos de una quincena. Hemos ido a pedir más y nos dicen que ya no hay dinero .