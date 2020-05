“A

tiempo amar y desatarse a tiempo”. Renato Leduc inició su poema con esta máxima referida no sólo al tiempo y destiempo dedicado al amor, como era su intención, pero igual, al tiempo perdido: ignoraba yo aún que el tiempo es oro . Este refrán, válido para todo tipo de circunstancias donde media una tarea por realizar, resulta de innegable utilidad aplicado al tiempo de la política. Porque una de las virtudes del oficio político consiste en conocer el acompasar del proceso social, de plazos estrictos, sobre todo si se mide por sexenios.

Bien entendido, otorga la capacidad para desatarse de todo aquello que aparece como rémora inútil. De ahí que, si en un principio, la 4T y Andrés Manuel creyeron que tenían seis largos años para resolver las tareas y proyectos propuestos, la realidad es que desde el primer momento empezó un conteo inexorablemente rápido.

La pandemia del Covid 19, al acelerar las contradicciones de una sociedad en confinamiento, reduce el lapso sexenal, si se considera la enormidad de las tareas por cumplir y las dificultades de la recesión en marcha. Los planteamientos de justicia social, tanto desde la campaña como los que aún conserva el discurso de la 4T, parecen difíciles de lograr en este tiempo político que en lugar de pasar, parece desvanecerse.

Si por la pandemia y las nuevas circunstancias de la economía mundial estuviéramos en la hipótesis de un aplazamiento de las metas del sexenio, entonces, a quienes tienen el timón, les resultará importante determinar qué objetivos pueden lograrse en el pos-Covid-19 que empezaremos a vivir muy pronto.

Los de la cúpula, los poderes fácticos o propietarios, a pesar de la orfandad parcial en que la 4T los mantiene, trabajan rápido con la convicción de que lo decidido hoy desde el gobierno y las legislaturas no podrá ser revertido tras el Covid-19 (en Sonora intentaron sin éxito, ante un Congreso bisoño, imponer la segunda vuelta en elecciones). Tienen dos estilos para ablandar; unos desde la lisonja, otros desde el ataque frontal. Si el gobierno cede en lo importante, jugará sus últimas cartas y habrá de cambiar su destino.

Hasta hoy, pese a la intensidad de los pronunciamientos, en el extremo popular no parece haber interlocutores. La pandemia no es pretexto para que grupos con décadas de organización y demandas legítimas permanezcan en cuarentena política, mientras gobierno y cúpulas discuten temas centrales para el destino de la nación. Nadie les abrirá las puertas si no lo hacen por sí mismos. Hablo de clases populares, sindicatos, movimientos, organizaciones con objetivos sociales y de partidos políticos que consideren rescatables los propósitos de la 4T; pero aun más allá, quienes piensen que para salvar esos proyectos es necesario moverlos hacia la izquierda, en ese espacio por ahora ambiguo, donde a pesar de todo se resguardan las reivindicaciones del interés de la ­nación.