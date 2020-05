Al fijar su postura sobre esa resolución de la Corte, la titular de la política interior del país recordó que desde el pasado 26 de septiembre, en la tribuna del Senado –a donde asistió a comparecer– subrayó categóricamente “que desde su punto de vista la llamada ley Bonilla era inconstitucional”. Abundó que además en esa ocasión subrayó que no podría haber intromisión del gobierno federal en un asunto del Congreso local que debería resolver la Suprema Corte.

La titular de Gobernación apuntó: “respeto la Constitución y he jurado defenderla, por ello, honro el federalismo, la división de poderes y la independencia de los entes locales, tanto como la independencia de los jueces constitucionales.