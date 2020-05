Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 12 de mayo de 2020, p. 21

Buenos Aires., El mundo ya no será igual, pero a pesar de la incertidumbre tenemos una certeza: sabemos que ha fracasado un modelo basado en la especulación financiera global. Un modelo que desprecia a la producción real, a los seres humanos y al medio ambiente. Sabemos que también ha fracasado el menosprecio por lo público y por estados preparados para proteger a sus ciudadanos. Estamos convencidos de que en el mundo por venir deberán estar en el centro los seres humanos, la justicia y la igualdad , sostuvo ayer el presidente argentino, Albero Fernández.

En una carta que compartió en redes, llamó a la población a cuidar lo logrado desde que comenzó el confinamiento para frenar la propagación del Covid-19, hace más de 50 días, y acusó a los voceros de la apertura económica de presionar “con cualquier argumento para ponerle fin a la cuarentena.

Hemos hecho un gran trabajo colectivo y obtenido los primeros logros. El más importante es haber podido reducir la velocidad del contagio. Ahora debemos cuidar eso , dijo, y agradeció el comportamiento de la sociedad para enfrentar la pandemia.