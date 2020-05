Por el número de unidades y la frecuencia con que parten, del 20 de marzo a la fecha se han ido alrededor de 8 mil 500 personas. Los camiones no han dejado de salir durante cinco días , detalló Librado.

Recordó que hace dos semanas le avisaron que se podría quedar sin laborar, mientras su esposa, quien trabajaba en la casa de unos extranjeros, perdió esa fuente de ingresos pues sus patrones se fueron a su país . Previó que la crisis sanitaria durará al menos otros mes y medio. No tenemos mucho que hacer ahorita, pasando esto regresaremos .

Los vehículos que van de Jarretaderas a Chiapas no han parado desde hace más de mes y medio, pero la cifra del éxodo indígena citada por Librado podría ser mayor, porque –indicó el mismo Consuedra– otros se fueron en autobuses comerciales que salen del vecino municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

Los más de 13 mil cuartos de hotel y lujosos condominios de Bahía de Banderas tienen el sello del indígena, a quien se paga poco y no se le da seguridad social. Se le exprime.

Un joven que no dio su nombre aseguró que quien desea trabajar en las obras de construcción de la zona deben darle “al maistro” cien pesos semanales para quedarse.

“¡Hey, periodista!, apúntalo –indicó–. Que corran de Punta de Mita a todos los maistros que piden su mochada a los trabajadores (albañiles). No les dan empleo si no hay moche”, insistió. Otro indígena que esperaba su camión rumbo a Chiapas escuchó y asintió con la cabeza.

José Luis es un delgado veinteañero de piel morena, que dijo tener trabajo todavía en una carpintería. Se va porque ya tiene ocho meses en la región. A su lado, otro confiesa que extraña la comida chiapaneca. Por eso nos retiramos , afirmó José Luis, y otro joven dijo que regresaba a Chiapas por el mismo motivo.

El sector de la construcción detuvo grandes proyectos en la zona que abarca Nuevo Vallarta, Bucerías y Cruz de Huanacaxtle; pero donde los desarrolladores lograron seguir trabajando –pese a que sus labores no son esenciales– fue en Sayulita, San Pancho y Punta de Mita.