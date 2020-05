Myriam Navarro

Myriam Navarro

Martes 12 de mayo de 2020

Bahia De Banderas, Nay., En las playas de los municipios de Bahía de Banderas y Compostela –espacios cotizados en millones de dólares–, la emergencia sanitaria por el Covid-19 no ha frenado la devastación de flora y fauna; los terrenos ganados al mar, las construcciones ilegales, la reducción de espacios donde desovan las tortugas, ni la entrega de permisos para construir en áreas federales, aseguró Andrew Willis, de la asociación civil Ser Su Voz Sayulita.

En entrevista, afirmó que en la zona, con maquinaria pesada, se derriban árboles, rellenan zonas de manglares y levantan edificaciones que serán destinadas a servicios turísticos. Reprochó que no obstante él y otros activistas han presentado quejas ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), los reclamos no pasan del ámbito local ni trascienden el federal, por lo tanto la dependencia no envía a sus inspectores.

Willies puso de ejemplo que en el desarrollo Costa Canuva (antes llamado Costa Capomo), en el municipio de Compostela, se realiza una de las más grandes devastaciones de flora y fauna, pues los operarios arrasan con cuanto se interponga a su paso para edificar villas y otros espacios de alojamiento.

Ese proyecto está depredando de una manera sin precedentes; es muy triste que grandes inversiones, grandes obras que tienen bastante capital no dediquen la responsabilidad moral y social que tienen para llevar a cabo los estudios correctos. Ahí es donde la misma Semarnat es cómplice a nivel delegación, a nivel estado , acusó.

Mencionó que cuando activistas reclaman por estos trabajos, se les muestran permisos municipales, estatales e incluso federales, entre ellos manifestaciones de impacto ambiental que no cumplen con una inspección amplia de la región, ya que se realizan en unos cuantos días siendo que deberían procesarse en al menos un año para sujetar la valoración a las modificaciones que sufren las zonas en cada época, conforme transcurren los meses.