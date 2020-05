Karla Torrijos

Martes 12 de mayo de 2020

El futbol mexicano debe regresar sólo cuando lo determinen las autoridades del sector salud, no los directivos, no tenemos por qué apresurarnos, pues hay más tiempo que vida , aseveró el ex entrenador de la selección nacional Manuel Lapuente.

Aunque aplaudió que en otras ligas del mundo, como las de Alemania, España e Italia, los jugadores estén cerca de volver a las canchas, el otrora timonel advirtió que ese hecho no debe precipitar las cosas en nuestro país, sobre todo cuando todavía no tenemos una fecha aproximada del término de la actual contingencia sanitaria debido a la pandemia de coronavirus.

El pasado sábado, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que ya se está elaborando un plan general de reactivación, el cual incluye tanto el regreso del futbol como de otros deportes; sin embargo, admitió que aún no se puede proporcionar una fecha exacta para el retorno de dichas actividades.

Todavía no lo tenemos definido (el regreso de la Liga Mx y otras competencias). Tuvimos una comunicación cordial, muy activa y muy productiva. Ahora tendremos que continuar con ese esfuerzo para que la reanudación de las actividades deportivas esté correctamente enmarcada en el plan general de reactivación, el cual lo hemos venido trabajando desde hace varios días con un grupo colegiado, y lo estaremos presentando en el transcurso de la próxima semana , explicó.