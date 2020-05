Periódico La Jornada

Martes 12 de mayo de 2020, p. 4

La soprano alemana Nicole Tschaikin, de 31 años, deleita cada fin de semana a las personas que transitan frente a su apartamento, ubicado en el distrito de Au, en Múnich. Su canto ofrece un poco de alegría a los residentes confinados por el nuevo coronavirus. “Es una situación muy delicada –lamenta–, pues mis ingresos han disminuido a cero; la mayoría de mis presentaciones fueron canceladas y tengo un hijo qué alimentar”. Tschaikin comenzó esta iniciativa con la finalidad de mantenerse en forma y también compartir mensajes de esperanza. Muchas familias van a mi casa en la calle Asam, por lo que me gusta ofrecer un poco de alegría . Este domingo la joven artista interpretó fragmentos de la Novena sinfonía de Beethoven ante espectadores maravillados que mantenían la sana distancia. Me conmovió mucho la voz; es una cantante impecable , comentó Alfonso La Prova, de 76 años, quien después del recital de 20 minutos no pudo contener las lágrimas.