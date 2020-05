Reportan que a 20 por ciento de los encuestados que trabajan en centros escolares no les fue comunicado un plan para continuar con clases a distancia; tampoco a 17.6 por ciento de los estudiantes ni a 20.4 de los padres de familia.

Menos de una cuarta parte de profesores, padres de familia y alumnos consideraron completa o aceptablemente claro el programa Aprende en Casa, impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para continuar el proceso educativo con clases no presenciales o en línea, señalan las investigadoras Georgina Hermida Montoya y Arcelia Martínez Bordó, del Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Educación (Inide) de la Universidad Iberoamericana (Ibero).

Sólo se cumple en papel

La investigación también recoge testimonios de los actores educativos. Uno de ellos, el de Aída Sánchez, supervisora de escuelas públicas y trabajadora en una privada en Tlaxcala, quien señala: “De 64 planteles de los que soy responsable, sólo a 10 se les da seguimiento por parte de una supervisión escolar, en las otras falta asesoría y seguimiento, argumentando que los directores no se comunican, no hay Internet, no abren los archivos; consideran que sólo plasmarla en papel se está cumpliendo, pero falta analizar el impacto real de las estrategias implementadas; algunos directores sí están trabajando estrategias de escuela, aún sin el asesoramiento y acompañamiento de la supervisión.

En el sondeo participaron docentes, directores y supervisores, profesores, padres de familia y estudiantes de 20 estados, y tuvo el objetivo de reunir evidencia sobre cómo los actores del sistema educativo están enfrentando esta contingencia con el fin de abonar a una discusión pública más informada.