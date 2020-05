E

l acuerdo es inherente a la democracia. Se parte de la premisa de posiciones distintas que pueden llegar a un acuerdo, a veces, el mínimo posible. La concordia no es una concesión generosa, un signo de bonhomía, sino el aceite que permite que la maquinaria democrática y sus engranes no revienten. La democracia implica ceder, escuchar, respetar las reglas y entender que no hay argumentos perfectos ni infalibles, partir de que nadie es poseedor de la verdad absoluta. La democracia es un acto de humildad, de respeto colectivo. Esto que parece obvio y que ha hecho históricamente viable a este sistema de convivencia y representación, parece fuera de sincronía, roto, incompleto, agotado. El consenso no se aprecia como una virtud democrática, sino como una concesión imposible ante el enemigo. Escuchar al otro se aprecia como un lujo inconveniente en medio de las hostilidades.

En todo el mundo no es solamente el modelo econó-mico el que está sujeto al escrutinio y la presión, sino el carril paralelo de la democracia liberal. Sin consenso, sin acuerdo, sin incentivos para ambas cosas, la democracia flaquea. Un error común en el análisis es creer que los gobiernos son los únicos responsables de este ambiente crispado y polarizante. Pareciera que la oposición y los grupos de interés de los gobiernos jugaran a obviar las reglas democráticas –cómodas cuando benefician, incómodas cuando no–, en aras de regresar a la normalidad . Casi como si dijeran solamente por esta vez jugaremos fuera de la línea democrática, para garantizar que nadie más lo vuelva a hacer en el futuro . Esa es una falacia, que históricamente ha fallado y que sólo evidencia la falta de altura de miras.

Se vale estar en desacuerdo con un proyecto político, pero pretender echar a los gobernantes a la mitad del camino sólo tiene un término peligrosamente posible: golpismo. Hemos llegado a ello descendiendo a toda velocidad por la pendiente de la polarización. La calidad del debate público es preocupante: no hay discusión de ideas ni confrontación de programas o políticas, hay descalificación de las personas, partidos, organizaciones u órdenes de gobiernos que los esgriman. Por eso no hay consenso posible, no hay acuerdo democrático mínimo en beneficio del país. No hay confianza en el interlocutor, sino las ganas de que, quien proponga algo, fracase en todo aquello que intente, con tal de que su idea no prospere independientemente que la misma sea valorada.