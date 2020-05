De La Redacción

Lunes 11 de mayo de 2020, p. 13

Cuando un ser querido desaparece, el proyecto de vida de las mujeres se trastoca. Su realidad se vuelve otra y su principal objetivo se convierte en hallar a esa persona ausente.

El dolor trae consigo enfermedades, impactos psicológicos y físicos, desgaste económico, emocional y social que las vuelve vulnerables y las revictimatiza.

Así lo asienta la investigación Nos llaman las locas de las palas, dada a conocer ayer, 10 de mayo, por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y por el Fondo Canadá, en la que se presentan los testimonios de nueve mujeres que desde hace años buscan a familiares desaparecidos.

La incertidumbre las mata en vida. “La desaparición es un limbo en el que no saben si su persona querida –la hija de sus entrañas, el esposo y padre de sus hijos, el hermanito apenas adolescente– ha muerto o está vivo y pasando cosas que preferirían no imaginar”, subraya el trabajo.

Conozco las dos partes: perder a un hermano y saber que está muerto, y tener a otro desaparecido. Hay mucha diferencia. Con mi hermanito podía pensar que al menos ya no estaba sufriendo, pero con mi hermano Gerson no sabía todo lo que estaba pasando y eso me partía el alma , cuenta Michelle Quevedo.

La realidad las llevó a las calles, a los campos, las transformó en buscadoras. Antes de ello tenían sus propios sueños, proyectos y ocupaciones: una empresa familiar aguacatera, una pequeña empresa de transporte y el anhelo de un embarazo, un proyecto de spa en una ciudad menos violenta, una especialidad y una promoción de puesto en la Comisión Federal de Electricidad, una segunda maestría y un despacho de asesoría política, disfrutar de su jubilación y de sus hijos, continuar como maestra de jardín de niños, hacer crecer su tienda de artículos de pesca, continuar con la venta de oro y ropa, y apoyar en la crianza de sus nietos.