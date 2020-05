Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Lunes 11 de mayo de 2020, p. 11

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Fernando Franco González Salas, afirmó que la consulta convocada el año pasado para validar la llamada ley Bonilla es ilegal.

Este es otro de los argumentos para invalidar las reformas a la Constitución Política de Baja California que se hicieron para ampliar a cinco años el mandato del actual gobernador, Jaime Bonilla.

Este lunes, el pleno de ministros comenzará a discutir el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Franco, en cuyo apartado séptimo se analiza el proceso legislativo que llevó a la aprobación de dicha ley.

Se menciona ahí la consulta popular efectuada el 13 de octubre de 2019, que fue convocada por diputados locales, y en la cual participaron 45 mil 30 personas que votaron a favor de la reforma.