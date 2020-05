Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Lunes 11 de mayo de 2020, p. 4

A pesar de la cuarentena, hay trabajadores públicos cuya labor no puede parar. La correspondencia debe llegar a su destino y la basura tiene que recolectarse, y muchas de las personas que realizan esas tareas las hacen con cubrebocas que se rompieron a la primera puesta, o de plano a valor mexicano : sin tomar ninguna medida de prevención, por falta de hábito o de condiciones.

Eduardo Trejo Pastrana forma parte de la cuadrilla de trabajadores que recopilan los desechos de la alcaldía Benito Juárez, desde las 6 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, de sábado a miércoles, aunque por necesidades del servicio suele terminar hasta las 6 de la tarde.

En esta etapa de encierro, dice, la cantidad de basura que generaban escuelas, oficinas y restaurantes obviamente bajó, pero ese número se compensó con el aumento de los desechos en las casas, donde la gente no sólo pasa más tiempo, sino que además se dedica a remodelar y sacar todo lo que ya no necesita.

A pesar del riesgo que implica tocar los objetos que posiblemente utilizó alguna persona infectada, la mayor parte de los trabajadores de limpia no toma medidas de prevención, en parte porque no tiene material para ello, pero también porque lo considera estorboso.