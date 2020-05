P

rimero el sistema nos enferma y luego hace como que nos alivia, sólo para seguir enfermándonos, en esa interminable, absurda y agotadora rueda del infortunio que ensombrece la historia humana, ese aturdido ascenso de mezquindades y grandezas, de infructuosos esfuerzos por alcanzar atisbos de conciencia, de ilusorios darnos cuenta. Guerras o pandemias, al final se trata de cifras al margen de cualquier valoración de las víctimas, de sus creencias, afectos y esperanzas, prescindibles como seres humanos.

Jesús Flores Olague, doctor en filosofía e historia y maestro en sociología por las universidades Iberoamericana y Nacional, sostiene: Situaciones como el Covid-19 son oportunidades para replantearse cada quien su sentido de vida, personal y social, si bien la civilización occidental, con un individualismo amedrentado, parece haber inhibido este tipo de reflexiones. Somos más herederos de la tradición judeo-cristiana que de la cultura greco-latina, los estados-nación han sido rebasados por un capitalismo sin freno tan voraz como demencial, y la promovida globalización ha sido para beneficio de unos cuantos, no del globo .