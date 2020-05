Me presenté con un personero del más alto nivel y le expuse mi propuesta: Monsiváis debe ser nominado para recibir la Medalla Belisario Domínguez. Me respondió: aunque nunca fui santo de su devoción y en ocasiones fue rudo en sus expresiones para mi persona, yo siempre admiré su talento y compartí su devoción liberal y juarista. Déjame dar una platicada con los coordinadores de las bancadas y luego te digo cómo veo las cosas. Pero te repito: en lo que pueda te echo la mano . Salí satisfecho de la entrevista. Este cuate tiene fama de rudo y más de colmillo grande, pero también que es derecho y cumplidor.

▲ Monsi en una imagen de 2009, durante la presentación de su libro Las leyes del querer. Foto José Carlo González

Sin embargo, al día siguiente, muy temprano, me llamó uno de sus asistentes. Su sólo nombre me acalambró, esperaba la peor de las noticias. Por eso tomé el teléfono y dije: la solución es que no, ¿verdad? . Mi interlocutor ni me oyó, nada más me dijo: Licenciado, el jefe quiere hablar con usted, pero tuvo que salir, por eso me encargó que, a la brevedad, le comentara que anoche la Comisión de la Medalla le informó que un grupo de personas registró la candidatura del ingeniero Barrios Sierra. Que él sostiene su compromiso, pero le urge saber qué decisión va a tomar usted al respecto .

Pensé y pensé el asunto y, bajo mi exclusiva responsabilidad, tomé la decisión de no presentar la candidatura de mi amigo entrañable, el Doctor honoris causas perdidas, como él mismo se calificó. Tanto él, como el rector del señorío y la dignidad universitaria, ambos fallecidos, estaban ya por encima de un reconocimiento, por honroso y merecido que fuera. Nada podría alterar ya su huella, su obra, su ejemplo, su legado. Entonces, nadie tenía el derecho a promover la sinrazón de una disputa entre dos militantes de la misma trinchera.

Y lo que son las cosas: la Medalla Belisario Domínguez fue otorgada en ese año ex aequo al ex rector Javier Barros Sierra y a don Luis H. Álvarez, ex presidente de Acción Nacional, y uno de los dirigentes históricos de los que por desgracia han venido desapareciendo en esa organización.

Pero como la locución latina ex aequo no suele ser de amplio conocimiento, quisiera dejar una mínima explicación de ella, pues en esta definición se basa la propuesta que, con todo respeto , esta columneta somete a su consideración. Ex aequo significa que, en cualquier certamen, competencia o concurso, trabajo o desempeño, cuando dos o más participantes obtienen igual calificación o puntaje, el reconocimiento y los beneficios deben ser semejantes.

¿Están de acuerdo en que en las maduras debemos conservar la calidad humana con la que, hoy por nuestra conveniencia, tratamos a quienes debemos la supervivencia? Por favor, esperen la alucinada propuesta de la columneta.

Pd. El 12 de mayo es el natalicio de Florence Nightingale. Por su vida, vocación, compromiso, éste es considerado internacionalmente el Día de la enfermera. Hagamos por ellas todo lo que se merecen.

Twitter: @ortiztejeda

ortiz_tejeda@hotmail.com