n una conferencia que dictó en el Instituto Nacional Electoral (INE), el ex consejero Jesús Cantú presentó el estudio Abarrotes por votos, del cual es autor el académico Francisco, del mismo apellido, aunque no son parientes. En el ensayo se demuestra cómo en las elecciones de 2012 la compra de votos con monederos electrónicos por parte de la cadena de tiendas Soriana jugó un papel central. La quinta parte de los electores de la Ciudad de México y el estado de México recibieron la oferta de intercambiar su voto por un monedero… con la condición de que no votaran por el candidato Andrés Manuel López Obrador. El ganador fue Enrique Peña Nieto. El estudio revela que aproximadamente 8 millones de votos pudieron ser comprados . No debió ser malo el negocio abarrotes por votos , que ya con Peña Nieto en el gobierno, Soriana anunció la compra de 160 unidades de autoservicio bajo los formatos de Comercial Mexicana, Mega, Bodega Comercial Mexicana y las tiendas Alprecio. En un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores, Soriana informó que la transacción se realizó por un monto de 39 mil 193 millones de pesos. La adquisición convirtió a Soriana en el segundo grupo de supermercados más grande del país, sólo después de Walmart. En 2012 no tuvieron tanta suerte, ya que apostaron por Ricardo Anaya.

El rebelde

Estos antecedentes son necesarios para entender por qué uno de los integrantes del Consejo de Administración de Soriana, Pedro Luis Martín Bringas, anunció que aceptó encabezar el movimiento que busca la remoción del presidente Andrés Manuel López Obrador antes del 1º de diciembre próximo (no dice si en la mañana o en la tarde).