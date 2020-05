Solicitan ayuda económica para el músico Hugo Reynoso

ndrés Manuel López Obrador, presidente de México, y Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura:

Los que suscribimos somos integrantes de un grupo de etnomusicología y, por iniciativa propia, hacemos de su conocimiento que el maestro Hugo Reynoso Aguirre, de 61 años, y quien es un baluarte de la música tradicional y del patrimonio cultural intangible de México, fue atropellado en febrero de 2018 por una persona que conducía en estado de ebriedad y huyó; ahora él camina con mucha dificultad.

En enero de 2020 fue diagnosticado con un tumor canceroso y acude con regularidad al IMSS, en Morelia, trasladándose desde Purechucho, municipio de Huetamo, donde radica. Su situación económica es crítica y debe atender de forma perentoria su problema de salud. Por lo antes dicho, solicitamos que se le brinde un apoyo especial y beca vitalicia. Su número telefónico es 4351 0085 87. Gracias por su atención.

Norberto Rodríguez Carrasco, René Esparza Somera, Gregorio Martínez Moctezuma y 118 firmas más

Acusa a Banorte de disponer de pensión de manera indebida

El 4 de abril pasado la Secretaría de Bienestar me notificó en mi domicilio que depositó en una cuenta de Banorte a mi nombre el apoyo de 5 mil pesos para adulto mayor que el presidente Andrés Manuel López Obrador determinó adelantarnos, para que pudiéramos sobrellevar esta pandemia. Inmediatamente acudí al referido banco que, sin mediar facultad legal, dispuso del dinero con el argumento de un supuesto adeudo de hace más de 10 años de una tarjeta de crédito. Nunca he tenido contrato alguno con Banorte.

Cabe destacar que la Secretaría del Bienestar hizo el depósito a mi favor en Banorte y así le transmitió la tenencia del dinero al banco, pero no su dominio.

La institución bancaria me remitió al centro de llamadas telefónicas, pero no contestan y no puedo solucionar el asunto en esa instancia.

Por lo anterior acudí a la Secretaría del Bienestar para que ésta recupere mi pensión y me ofreció una reposición. Hasta la fecha no he tenido respuesta.

Banorte cometió los delitos, en apego al Código Penal, de abuso de confianza descrito en el artículo 227; ejercicio indebido delpropio derecho, artículo 228, y delito de instituciones de crédito, artículo 112 de la ley aplicable, en perjuicio de un adulto mayor.

¿Cuántos delitos por 5 mil pesos son indispensables para sobrevivir ante este desastre?, ¿cuántas personas en condiciones similares habrán sufrido el mismo robo?, ¿estarán seguros los depósitos del gobierno federal en Banorte?

La citada institución bancaria da una muestra de que roba consciente de su impunidad y sabotea de manera criminal las acciones deeste gobierno en beneficio de los más necesitados.

Para contacto: [email protected] y 55-7739-1831

Adriana Meza Velarde

Critica las presiones de EU para reanudar actividades fabriles en México

Causa extrañeza o suspicacia la preocupación del gobierno estadunidense sobre las decisiones que México ha tomado en materia energética y laboral, haciendo uso de su soberanía –como debe ser– en este y otros rubros de las ramas económicas.