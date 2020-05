Afp

Lunes 11 de mayo de 2020

Buenos Aires. Forzado a cancelar la gira internacional de lanzamiento de La conquista del espacio, el roquero argentino Fito Páez atraviesa la fase de distanciamiento social por el Covid-19 con un piano y una computadora, lo que necesita para crear.

La presentación de su disco de estudio número 24 iba a arrancar en Rosario, su ciudad natal, el 13 de marzo, en su cumpleaños 57, pero la pandemia obligó a suspender la gira que incluía Colombia, Paraguay, Uruguay, Perú, Chile, Brasil, Ecuador, México, Estados Unidos y España.

Desde su departamento en Buenos Aires, asegura que no le pesa la cuarentena que rige en Argentina desde el 20 de marzo, aunque añora la pulsión adrenalítica de los conciertos en vivo.

Si se disponía a conquistar planetas con la rabia intacta , tuvo que contentarse con transmitir conciertos desde su casa. El primero, el día en que inició el encierro, fue visto por 1.4 millones de personas, según su productora. La próxima presentación virtual será Páez para América, el 15 de mayo.

–El tema La conquista del espacio, que da nombre al disco, habla de la conquista de la libertad y del abrazo, de artistas que van por los pueblos llevando su música alrededor del Sol , todo lo que la cuarentena impidió hacer. ¿Es un disco premonitorio?