Rosalía A. Villanueva

Periódico La Jornada

Lunes 11 de mayo de 2020, p. 4

Recuperada luego de superar el coronavirus, la ex judoca Vanessa Zambotti afirma que la humanidad no será como antes y estaremos más alertas para no contraer enfermedades, algunas más mortales que otras, como el contagio que tuvo cuando realizaba compras en un mercado de la Ciudad de México.

Refugiada en su departamento en la Roma Sur, la chihuahuense cumplió un mes desde que empezó con síntomas el pasado 9 de abril; tuvo dolor de garganta, de cabeza y de cuerpo, así como temperatura. Tres veces dio positivo en las pruebas de Covid-19.

Por fortuna, cuenta Vanessa, nunca le dio tos ni tampoco le faltó el aire, pero sí tenía esa angustia e incertidumbre de que algo le pudiera suceder estando lejos de su familia. El neumólogo que la atendió y con el tratamiento que le prescribió para esos 22 días, en los que estuve encerrada y no trabajé, me ayudaron mucho .